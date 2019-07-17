2019/07/17 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة بس اعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاربعاء، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الاول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم (40) لسنة 2008 .الذي تقدمت به الوزارة .وقال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط ، عبدالزهرة الهنداوي في تصريح تلقته “خطوة برس” ان “التعديل الاول لقانون التعداد، جاء بهدف توفير الظروف المناسبة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التخطيط تنثني على قرارات مجلس الوزراء لتنفيذ التعداد وكالة خطوة برس.

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