2019/07/17 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات اليوم الأربعاء عن معالجة وتفكيك عبوة ناسفة في الأعظمية شمالي العاصمة.وذكر بيان للمديرية تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن :خبراء المتفجرات في مديرية مكافحة المتفجرات عالجوا عبوة ناسفة في منطقة الاعظمية ساحة عنتر قرب جنسية الاعظمية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص معالجة عبوة ناسفة في الأعظمية وكالة خطوة برس.

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