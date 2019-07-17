2019/07/17 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الاربعاء، انتشال بانطون غارق يزن 400 طن، قبالة رصيف رقم 27 في ميناء أم قصر الشمالي جنوبي البصرة وبجهود استثنائية لقسم الإنقاذ البحري.وذكر بيان للشكرة تلقته وكاله صدى نسخة منه، ان “أن العديد من الغوارق البحرية كانت تعيق حركة الملاحة البحرية وتسبب عرقلة في عمليات الارساء والاقلاع للسفن وعمليات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتشال بانطون غارق بوزن 400 طن قبالة أرصفة ميناء أم قصر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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