مجلس ديالى: ملف اعادة النازحين داخل المحافظة لن يغلق هذا عام كما كان مؤملاً

2019/07/17 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

اكد رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني، الاربعاء بان ملف اعادة النازحين داخل المحافظة لن يغلق في عام 2019 كما كان مؤملاً. وقال الدايني

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