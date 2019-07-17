مصدر كردي رفيع لـ

2019/07/17 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن مصدر رفيع، في رئاسة اقليم كردستان، بان رئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني اتفق مع رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي على تصفير جميع المشكلات

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