كربلاء المقدسة تودع عدد من السيطرات الامنية الداخلية والخارجية في المحافظة

2019/07/17 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … وجه محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي صباح اليوم من خلال اشرافه المباشر برفع عدد من السيطرات الامنية الداخلية والخارجية في المحافظة.وذكر بيان لمكتبه , تلقت وكالة / بدر نيوز/ نسخة منه ,ان “السيطرات هي سيطرة ٥٧ وسيطرة القنطرة البيضاء في قضاء الحسينية وسيطرة مدخل مركز المحافظة من جهة قضاء […]

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