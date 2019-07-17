مخطط التحريض واللا مبالاة يهددان صفقة نيمار

2019/07/17 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، أن العلاقة السيئة بين إدارتي برشلونة وباريس سان جيرمان تهدد انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى “كامب نو” هذا الصيف.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، فإن العلاقة المتوترة بين الناديين تعود إلى محاولات برشلونة لضم لاعبين من سان جيرمان في وقت سابق، مثل تياجو سيلفا وماركينيوس وأنخيل دي ماريا وأدريان رابيو.

وتسببت هزيمة سان جيرمان بنتيجة 6-1 في زيادة التوتر، لأنها كانت بمثابة أكبر إهانة رياضية تحدث في “كامب نو” بحسب وصف الصحيفة الكتالونية.

ووصلت العلاقة إلى أسوأ أحوالها عقب انتقال نيمار إلى سان جيرمان في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد النجم البرازيلي مع برشلونة.

وأشارت إلى أنه خلال اجتماعات رابطة الأندية الأوروبية في الموسم الماضي جلس الرئيسان جوسيب ماريا بارتوميو وناصر الخليفي جنبا إلى جنب، وظهرت العلاقة بينهما طبيعية للغاية.

وأفادت بأن الخليفي يعتقد أن برشلونة وراء مخطط تحريض نيمار ضد النادي الفرنسي، ولذلك يدلي اللاعب بتصريحات مثيرة ويتأخر بشكل مستفز عن الانضمام للتدريبات.

وأوضحت أنه في ظل هذا التوتر، قطع الخليفي أي علاقة تربطه برئيس برشلونة، مشيرة إلى أن “اللا مبالاة والبرود الشديد” يحكمان الأجواء بين الرئيسين، الأمر الذي يهدد إتمام صفقة نيمار لصالح البارسا.

ويفكر رئيس سان جيرمان في أن برشلونة عقب وضع مخطط التمرد، حاول التظاهر بالسلبية، وكأنه لم يشارك في زيادة التوتر بين نيمار والنادي الفرنسي.

المصدر : كووورة

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Tags: نيمار

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