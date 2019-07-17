عمليات بغداد: اعتقال عصابتين احدها تتاجر بالمخدرات واخرى تمارس السرقة

2019/07/17 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت قيادة عمليات بغداد، الأربعاء، اعتقال أفراد عصابة تمارس “الدعارة” والمتاجرة بالمخدرات جنوبي العاصمة.

وقال إعلام القيادة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، إن “مفارز مكافحة إجرام بغداد تمكنت من اعتقال عصابة، بعد قيامهم بسرقة مواد أولية متعددة تدخل في صناعة خزانات المياه من داخل معمل صناعي في منطقة الشعب شرقي بغداد”.

وأضاف البيان، أنه “تم اعتقال عصابة أخرى تقوم بممارسة الدعارة والمتاجرة بالمواد المخدرة بينهم فتاة، في منطقة المدائن جنوبي بغداد، حيث ضبط بحوزتهم كمية من مادة الكرستال المخدرة”.

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