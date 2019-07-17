رفع سيطرات داخل وخارج كربلاء

2019/07/17 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كربلاءقرر محافظ كربلاء، اليوم الاربعاء، رفع اربع سيطرات خارجية وداخلية في المحافظة.

وجاء في بيان مقتضب صدر، اليوم، عن المحافظة وصل “النور نيوز” نسخة منه، إن “محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي وجه برفع اربعة سيطرات خارجية وداخلية في اماكن مختلفة من المحافظة”.

واشار الى أن “سيطرتين منهما على طريق بغداد ، والاخريين داخل المحافظة”.

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