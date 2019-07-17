وزير العدل يبحث مع السفير الإيراني تفعيل الاتفاقيات الثنائية

2019/07/17 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أكد وزير العدل فاروق الشواني، اليوم الاربعاء، ان الوزارة تسعى لتعزيز ‏علاقاتها مع نظيراتها في دول الجوار، وبما يحقق تبادل الخبرات وعقد ‏الاتفاقيات القانونية مع دول العالم خلال استقباله السفير الايراني لدى العراق ‏إيرج مسجدي.‏ وأفاد بيان للوزارة تلقت خطوة برس نسخة منه إن “الوزير بحث مع السفير الايراني والوفد

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