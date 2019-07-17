مسؤول في ديالى يحذر من خطر” وادي الدبس”

2019/07/17 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..حذر مسؤول محلي في محافظة ديالى، الاربعاء، من خطر وادي الدبس شمال شرق بعقوبة، داعيا الى جهد الامني لمواجهة خلايا “ داعش” الارهابية.وقال مدير ناحية قره تبه (95كم شمال شرق بعقوبة) وصفي التميمي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” وادي الدبس في اطراف قره تبه شكل مؤخرا بؤرة تؤتر بعدما تحول الى نقطة نشاط […]

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