بينهم فتاة.. اعتقال عصابتين بالسرقة وتجارة المخدرات في بغداد

2019/07/17 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​ اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، عن القاء القبض على عصابتين بالسرقة وتجارة المخدرات بينهم فتاة في مناطق متفرقة من العاصمة.

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