2019/07/17 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس ذي قار يصوت على اقالة مدير عام صحة المحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/17 | 12:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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