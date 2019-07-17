الملا طلال: تظاهرات الجمعة لن تكون يتيمة وستستمر

2019/07/17 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد النائب عن كتلة الحكمة المعارضة، محمد الملا طلال، ان التظاهرات المليونية المقررة يوم الجمعة المقبل "لن تكون يتيمة وستستمر".

وذكر الملا طلال في تصريح صحفي "إنها ستكون في 14 مدينة جنوب العراق بينها البصرة،" موضحاً أن "التظاهرات سلمية وستكون برفع لافتات وترداد شعارات تطالب الحكومة القيام بواجباتها وتوفير الخدمات".واعتبر، أن "الحكمة جزء من الشعب ولديه مطالب وتظاهراته عفوية وسلمية، وسيكون إلى جانب جمهور الحكمة مواطنون وفعاليات مدنية أخرى تشاركها نفس المطالب".وكشف الملا طلال، أن "التظاهرات قد لا تكون يتيمة وستكون مستمرة".انتهى

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