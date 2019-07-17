اسبانيا تؤكد عزمها الدفاع عن الاتفاق النووي

2019/07/17 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الإسباني جوسيب بورل عزم بلاده والاتحاد الأوروبي على الدفاع عن الاتفاق النووي مع إيران.وأفادت وكالات الأنباء أن وزير الخارجية الإسباني جوسيب بورل صرح في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن بلاده والاتحاد الاوروبي مصممين ومتحدين في الدفاع عن الاتفاق النووي.وأضاف وزير خارجية إسبانيا الذي حضر الاثنين الماضي اجتماع …

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