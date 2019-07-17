هذا ما دار بين برهم صالح و مسرور بارزاني

2019/07/17 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، لرئيس حكومة كردستان العراق، مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، أهمية الحوار في تسوية الخلافات بين بغداد وأربيل....

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