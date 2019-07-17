وزير العدل يبحث تفعيل الاتفاقيات المشتركة مع الجانب الايراني

2019/07/17 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

عبرت وزارة العدل، سعيها لتعزيز ‏علاقاتها مع نظيراتها في دول الجوار، وبما يحقق تبادل الخبرات وعقد ‏الاتفاقيات القانونية مع دول العالم.

وقال بيان للوزارة،

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