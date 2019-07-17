مستشار عبد المهدي يكشف دور العراق لتقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن

2019/07/17 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

كشف مستشار رئيس الوزراء، عبد الحسين الهنين، طبيعة الدور الذي يؤديه العراق لتقريب وجهات النظر بين الجمهورية الاسلامية وواشنطن.

وقال الهنين في لقاء

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