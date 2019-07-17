الملا طلال تظاهرات الجمعة لن تكون يتيمة وستستمر

2019/07/17 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن كتلة الحكمة المعارضة، محمد الملا طلال، ان التظاهرات المليونية المقررة يوم الجمعة المقبل “لن تكون يتيمة وستستمر”.وذكر الملا طلال في تصريح لوكاله صدى”إنها ستكون في 14 مدينة جنوب العراق بينها البصرة،” موضحاً أن “التظاهرات سلمية وستكون برفع لافتات وترداد شعارات تطالب الحكومة القيام بواجباتها وتوفير الخدمات”.واعتبر، أن “الحكمة جزء من الشعب ولديه

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