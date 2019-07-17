نواب أمريكيون يقترحون بإبقاء هواوي على القائمة السوداء

2019/07/17 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..اقترح نواب أمريكيون، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بمجلس الشيوخ، مشروع قانون أطلقوا عليه “قانون مستقبل الجيل الخامس لأمريكا” يقضي بإبقاء شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي على القائمة السوداء ومنع البيت الأبيض من رفعها.وجاءت هذه الخطوة في أعقاب تقديم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعض التنازلات بشأن هواوي لنظيره الصيني شي جين بينج في […]

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