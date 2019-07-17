صحيفة امريكية: بن سلمان وبن زايد فشلا في اليمن

2019/07/17 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتبرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، فشلا في مواجهة الحوثيين في اليمن.وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها أن التدخل “الكارثي” في اليمن من قبل السعودية والإمارات أدى إلى “أسوأ كارثة إنسانية بالعالم”، مشيرة إلى أن إلقاء اللوم في ذلك هو على بن سلمان.[…]

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