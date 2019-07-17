2019/07/17 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس توصل المجلس العسكري الحاكم في السودان إلى اتفاق لتقاسم السلطة مع المعارضة ينهي شهورا من الاضطرابات التي تشهدها البلاد.ووقع الاتفاق في العاصمة الخرطوم بحضور وسطاء من الاتحاد الأفريقي بعد محادثات طويلة بين الطرفين.وخرج المئات من المتظاهرين إلى شوراع الخرطوم، تزامنا مع إجراء المفاوضات، مطالبين بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السودان: توصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة مع المعارضة وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودان: توصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة مع المعارضة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السودان: توصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة مع المعارضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).