2019/07/17 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … اعلنت الهيئة العامة للكمارك ,اليوم الأربعاء, تسجيل مركز كمرك بوابة البصرة ايراداً يومياً امس الثلاثاء فاق المليار دينار في سلسلة من الأنجازات التي تحققها المراكز الكمركية .وذكر بيان صادر عن الهيئة تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه , ان “ذات المركز الكمركي قام اليوم الأربعاء بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك : ارتفاع بالايرادات وضبط أدوية بشرية مخالفة في كمرك بوابة البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمارك : ارتفاع بالايرادات وضبط أدوية بشرية مخالفة في كمرك بوابة البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).