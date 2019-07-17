2019/07/17 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC جدد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، تمسكه بالقوى السنية ضمن تحالف الفتح، مشيرا الى ان ذلك سيدعم بناء بغداد، وذلك حسبما نقله قيادي بارز.وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي للمركز الخبري الوطني NNC، إن المالكي “عقد اجتماعا يوم امس اكد فيه على العمل لضم بعض القيادات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالكي يتمسك بالتحالف السني ويدرس ضم آخرين لمساعدة الجزائري في بناء بغداد المركز الخبري الوطني.

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