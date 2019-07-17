“العسكري” و”التغيير” في السودان يوقعان على الاتفاق السياسي

2019/07/17 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في السودان، بحضور الوسيطين الأفريقي والإثيوبي، اليوم الأربعاء، على الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية.وقع الاتفاق نائب رئيس المجلس العسكري وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نيابه عن المجلس العسكري، وأحمد ربيع، عضو تجمع المهنيين، عن قوى إعلان الحرية والتغيير.وتشمل الوثيقة التي تم الاتفاق حولها …

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