2019/07/17 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أنه “لن يكون أحد في مأمن حال اندلاع حرب في المنطقة، معتبرا أن السعودية والإمارات تشاركان في الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد بلاده”.وأشار ظريف، في مقابلة مع قناة “BBC” البريطانية الى أن “إيران والولايات المتحدة كانتا على وشك حرب بينهما”، موضحا أن “ترامب تم تحذيره مسبقا من أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تفاجئ الجميع بموقفها من استهداف السعودية والإمارات حال اندلاع حرب بالخليج) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تفاجئ الجميع بموقفها من استهداف السعودية والإمارات حال اندلاع حرب بالخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).