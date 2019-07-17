مباحثات عراقية – فلسطينية لتوطيد العلاقات الاقتصادية

2019/07/17 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث المجلس الاقتصادي العراقي ، برفقة عدد من رجال الأعمال والشخصيات الاقتصادية العراقية مع الوفد الفلسطيني الذي يزور العراق حالياً تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية.وقال غدير العطار عضو المجلس الاقتصادي العراقي في بيان صحفي اليوم الاربعاء ، أن”الوفد الفلسطيني برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتيه والوفد المرافق له بحث مع أعضاء المجلس الاقتصادي العراقي ورؤساء الهيئات […]

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