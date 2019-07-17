2019/07/17 | 12:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بحث المجلس الاقتصادي العراقي ، برفقة عدد من رجال الأعمال والشخصيات الاقتصادية العراقية مع الوفد الفلسطيني الذي يزور العراق حالياً تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وقال غدير العطار عضو المجلس الاقتصادي العراقي في بيان صحفي اليوم الاربعاء ، أن”الوفد الفلسطيني برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتيه والوفد المرافق له بحث مع أعضاء المجلس الاقتصادي العراقي ورؤساء الهيئات […]
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وقال غدير العطار عضو المجلس الاقتصادي العراقي في بيان صحفي اليوم الاربعاء ، أن”الوفد الفلسطيني برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتيه والوفد المرافق له بحث مع أعضاء المجلس الاقتصادي العراقي ورؤساء الهيئات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مباحثات عراقية – فلسطينية لتوطيد العلاقات الاقتصادية) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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