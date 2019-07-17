2019/07/17 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر محذرة من الكميات الكبيرة جدا من السكر الموجودة في الأغذية الصناعية للأطفال ودعت إلى تجديد المعايير لتحسين طعام الصغار.وجاء هذا التحذير، بعد أن أجرى الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية دراسة شملت حوالي 8 آلاف منتج في أكثر من 500 متجر في النمسا وبلغاريا والمجر، بين نوفمبر 2017 ويناير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحذير عالمي من كمية السكر في أغذية الأطفال وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير عالمي من كمية السكر في أغذية الأطفال) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير عالمي من كمية السكر في أغذية الأطفال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).