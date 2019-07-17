كيف يتم اختراق “واتساب” و”تليغرام” عبر التطبيقات الضارة؟

2019/07/17 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..رغم أن تطبيقَي المراسة “واتساب” و”تليغرام” معروف عنهما تشفيرهما القوي للرسائل، لكن ذلك لا يعني أنهما يتمكنان دائماً من حفظ الملفات التي على هاتفك بأمان.فبحسب ما نشر موقع صحيفة “ذا فيرج”، الاثنين، يشرح باحثون من “سيمانتيك”، وهي شركة أمريكة مختصة بأمن المعلومات، كيف يمكن للمتسللين استخدام تطبيق ضار يرسلونه للمستخدم، ومن خلاله […]

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