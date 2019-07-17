العلوي: صدام اودع 5% من عائدات النفط لحساب البعث في بنوك سويسرا

2019/07/17 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالمعلومة/بغداد..كشف السياسي العراقي حسن العلوي، الأربعاء، عن الدوافع الخفية لارسال صدام حسين اخيه غير الشقيق برزان ابراهيم التكريتي الى جنيف لقيادة الجهد الدبلوماسي للعراق في المقر الاوربي للامم المتحدة في جنيف، مشيرا إلى أن صدام اودع 5% من عائدات نفط العراق لحسابات حزب البعث المنحل في بنوك سويسرا.وقال العلوي في تصريح اطلعت عليه […]

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