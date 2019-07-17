تتحدث مع الملائكة امرأة تبوح بسر شبابها الدائم

2019/07/17 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت امرأة تبلغ الـ 50 عاما من عمرها بأنها تبدو أصغر من سنها بسنوات بفضل “السحر” وأمور أخرى في حياتها.وذكرت صحيفة “ذي ميرور”، أن فلافيا بيترس (50 عاما) تفتخر دائما بأن كل من يراها يحسبها أصغر من سنها، “أبلغ من العمر الآن 50 عاما، لكن الناس يقولون لي بأنني أبدو أصغر سنا.هذا كله

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