تسجل ارتفاع في إيرادات جمرك بوابة البصرة

2019/07/17 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الأربعاء، ارتفاع الإيرادات في مركز جمرك بوابة البصرة.

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