الأسهم الأوروبية تستقر صباحا بعد نتائج أعمال متباينة

2019/07/17 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء بعد الإعلان عن مجموعة من نتائج الأعمال المتباينة، فيما حدت زيادة الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتوترات التجارية من مكاسب السوق.

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