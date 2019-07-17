2019/07/17 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس بدا الأمر في البداية مجرد مزحة، لكن القوات الجوية الأمريكية حذرت بشدة من خطر الاقتراب من قاعدتها السرية، التي تُعرف بـ”المنطقة 51″.وقد تفاعل أكثر من مليون شخص مع دعوة عبر موقع فيسبوك، مهددين باقتحام القاعدة الموجودة في صحراء ولاية نيفادا، ويعتقد البعض أن بها “كائنات فضائية”.وعلق آلاف الأمريكيين على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش الأمريكي يحذر من الاقتراب من قاعدة سرية للبحث عن “كائنات فضائية” وكالة خطوة برس.

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