كروغر يعود بالرعب إلى شاشات السينما من جديد

2019/07/17 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المخرج العالمي ، ألكسندر أجا، عن نيته إعادة شخصية فريدي كروغر الشهيرة إلى شاشات السينما عبر فيلم رعب جديد.وفي إحدى المقابلات الصحفية مؤخرا قال أجا “أود فعلا إحياء شخصيات أفلام الرعب الكلاسيكية القديمة، وخصوصا بعد الخبرة التي اكتسبتها في إعادة إحياء الفيلم الشهير (التلال لها عيون) الذي أخرجه ويس كرافن في سبعينيات القرن

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