مجلس واسط يعقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات حادثة (سيطرة اللج) بحضور قائد شرطة واسط

2019/07/17 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس محافظة واسط ، جلسة طارئة،اليوم الاربعاء، بحضور عدد من اعضاء المجلس وبحضور قائد شرطة واسط اللواء علاء غريب “.وعقدت الجلسة التشاورية على هامش اللجنة التحقيقية التي شكلها المجلس بخصوص تداعيات حادثة سيطرة اللج وباشراف رئيس اللجنة الامنية في المجلس ، حيث تم استعراض اهم النقاط والايضاحات حول ماجرى واهم الامور التي رافقت […]

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