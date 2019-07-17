امانة بغداد تكمل اعمال صيانة وتأهيل عدد من جسور عبور المشاة بجانبي الكرخ والرصافة من بغداد

2019/07/17 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكملت امانة بغداد اعمال صيانة وتأهيل عدد من جسور عبور المشاة بجانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد.وذكر بيان للامانة ” ان ملاكات دائرة المشاريع اكملت اعمال صيانة وتأهيل جسور عبور مشاة حي البساتين والسيدية والملحانية والجسر المقابل لوزارة الداخلية كما ستعمل على صيانة الجسر الواقع على طريق بغداد – بابل مقابل كلية السلام وجسور […]

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