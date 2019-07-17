القوات اليمنية تضرب مطار جيزان بطائرات قاصف 2K

2019/07/17 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت القوات المسلحة اليمينة في بيان مقتضب، ان" عملية سلاح الجو تأتي رداً على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني".يشار الى ان القوات المسلحة اليمنية واللجان الشعبية تشن بين فترة واخرى هجومات على مواقع للتحالف السعودي.انتهى..م.م

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