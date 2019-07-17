بالوثيقة.. التربية تعلن جدول الامتحانات العامة للدور الثاني

2019/07/17 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت وزارة التربية / المديرية العامة للتقويم والامتحانات، الأربعاء، جدول الامتحانات العامة للمراحل الدراسية كافة ( الدور الثاني ) للعام الدراسي 2018-2019 .وذكر بيان للوزارة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “الامتحانات الدراسة الابتدائية ستبدأ يوم الخميس الموافق 1/8 وتنتهي يوم السبت الموافق 10/8/2019 ، اما المرحلة المتوسطة فستبدأ يوم الاحد الموافق 25/8 وتنتهي […]

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