2019/07/17 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … أعلنت وزارة التربية/ المديرية العامة للتقويم والامتحانات، اليوم الأربعاء، جدول الامتحانات العامة للمراحل الدراسية كافة ( الدور الثاني ) للعام الدراسي 2018-2019.وقالت مديرية العلاقات العامة والإعلام التابعة للوزارة، في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، إن “الامتحانات الدراسة الابتدائية ستبدأ يوم الخميس الموافق 1/8 وتنتهي يوم السبت الموافق 10/8/2019، اما المرحلة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعلن جدول الامتحانات العامة الدور الثاني للعام الدراسي 2018-2019) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعلن جدول الامتحانات العامة الدور الثاني للعام الدراسي 2018-2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).