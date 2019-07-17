التجار السفلَّة …؟؟؟؟؟

2019/07/17 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علاء الخطيب تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع من محاضرة للشيخ أحمد الوائلي رحمه الله يتحدث فيها عن السفلَّة ، ويعرفهم بأنهم رجال الدين الذين يأكلون الدنيا بالدين ، هؤلاء...أكمل القراءة ←

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