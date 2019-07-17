2019/07/17 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجد الكثير من الأساطير المتعلقة بتأثيرات السكر على صحتنا، حيث أنه رغم حاجة البشر إلى الجلوكوز للبقاء على قيد الحياة، إلا أن كميات السكر الكبيرة يمكن أن تهدد حياتنا بالفعل.وتحمل غالبية الوجبات اليومية الحديثة كميات كبيرة من المُحليات الإضافية، مثل الأطعمة الخفيفة المصنعة والأطعمة المعلبة والمشروبات الغازية وحتى الخبز.ويعد ارتفاع أعداد المصابين بالسمنة،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أشياء مرعبة تحدث للجسم عند تناول الكثير من السكر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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