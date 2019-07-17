2019/07/17 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأربعاء، عن ضبط حاوية حجم ٤٠ قدماً تحتوي على أدوية بشرية مخالفة في جمرك بوابة البصرة.وقالت الهيئة، في بيان لها , إن “مركز جمرك بوابة البصرة قام اليوم، بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني بضبط حاوية حجم ٤٠ قدما تحتوي على ادوية بشرية خلافاً لأوراقها الرسمية المثبت فيها على أنها …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط حاوية تحتوي أدوية بشرة مخالفة في جمرك بوابة البصرة النعيم نيوز.

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