النفط توقع مذكرة تفاهم مع شركة أميركية لاستثمار الغاز

2019/07/17 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس توقع وزارة النفط وشركة “وهنيول” الأمريكية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لاستثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية في 5 حقول بمحافظة البصرة جنوبي العراق.وقال المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، أمس الثلاثاء، إن “المذكرة التي سيتم توقيعها مع شركة “وهنيول” الأمريكية، تتحول لاحقا إلى عقد يهدف إلى استثمار الغاز من خمسة حقول

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