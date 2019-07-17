2019/07/17 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس كشفت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية اليوم الأربعاء أن نادي باريس سان جيرمان رفض عرضا من برشلونة لشراء البرازيلي نيمار في صفقة تبادلية، مقابل الحصول على لاعبين إضافة لـ40 مليون يورو.وذكرت الصحيفة أن العرض المقدم من برشلونة كان شفهيا وليس كتابيا ويتضمن استرجاع نيمار مقابل البرازيلي فيليب كوتينيو والكرواتي إيفان راكيتيتش

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برشلونة “يهدي” اثنين من نجومه لسان جيرمان مقابل نيمار..



والأخير يرد وكالة خطوة برس.

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