دولة الرئيس التأريخ لن يرحمكم

2019/07/17 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حيدر صبي بمناسبة لقاء دولة رئيس الوزراء العراقي السيد “عادل عبد المهدي” برئيس وزراء حكومة( اقليم الشمال العراقي – كردستان ) والتابع للحكومة الاتحادية او ما يعرف بحكومة المركز ،...أكمل القراءة ←

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