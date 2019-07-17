2019/07/17 | 13:26

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الميلان يفكر بالتعاقد مع افضل لاعب قي العالم !

الاربعاء

17

تموز

2019 :

01:19 pm

19

‏أكد الصحفي الشهير دي مارزيو أن نادي ميلان يفكر في التعاقد مع

لوكا مودريتش في حال أن قرر نادي ريال مدريد بيع نجمه الكرواتي هذا

الصيف .

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