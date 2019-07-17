2019/07/17 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة التربية/ المديرية العامة للتقويم والامتحانات جدول الامتحانات العامة للمراحل الدراسية كافة {الدور الثاني} للعام الدراسي 2018- 2019.

وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "الامتحانات الدراسة الابتدائية ستبدأ يوم الخميس الموافق الأول من آب المقبل وتنتهي يوم السبت الموافق العاشر من نفس الشهر، اما المرحلة المتوسطة فستبدأ يوم الاحد الموافق 8/25 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 9/3، اما المرحلة الاعدادية فستبدأ يوم 8/25 وتنتهي يوم الاثنين الموافق 2/9/2019".وأضاف "إذا صادفت عطلة رسمية خلال ايام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول اعلاه" مبينا ان "الامتحانات تبدأ الساعة الثامنة صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ({الفرات نيوز} تنشر جدول امتحانات الدور الثاني للمراحل كافة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ({الفرات نيوز} تنشر جدول امتحانات الدور الثاني للمراحل كافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).