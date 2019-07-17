ديالى: الحشد الشعبي قدم 2000 شهيد وجريح دفاعا عن المحافظة

2019/07/17 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشفت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، الاربعاء، عن حصيلة قائمة الشرف للحشد الشعبي على مدار 5 سنوات متتالية داخل المحافظة، مشيرة إلى أن الحشد قدم أكثر من 2000 شهيد وجريح.وقال رئيس اللجنة الامنية بالمجلس صادق الحسيني في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “ الحشد الشعبي ضرب اروع الامثلة في البطولة والتضحية في […]

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