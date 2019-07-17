شرطة ديالى تعقد مؤتمرا لبحث آخر المستجدات الامنية في المحافظة

2019/07/17 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد في محافظة ديالى، اجتماع أمني لمناقشة آخر المستجدات الامنية في المحافظة .وذكر بيان لقيادة شرطة ديالى اليوم إن “قيادة شرطة ديالى عقدت مؤتمرا أمنيا موسعا بحضور عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبدالخالق العزاوي ومحافظ ديالى مثنى التميمي و قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي وقائد العمليات اللواء الركن غسان العزي وامري […]

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